Fedez sbugiarda Floris e smonta il giochetto di diMartedì | Volevano sminuire il nostro podcast

Fedez ha criticato Giovanni Floris e la trasmissione “diMartedì” accusandoli di aver cercato di sminuire il suo podcast “Pulp”. La discussione si è accesa dopo la presenza della premier Meloni nel programma, che ha suscitato un dibattito acceso sulla sua influenza nel panorama politico e mediatico. La polemica si è concentrata sulla gestione della trasmissione e sulla percezione dei contenuti trasmessi.

Fedez mette nel mirino Giovanni Floris e la trasmissione di La7 “Dimartedì”. La presenza della premier Meloni a “Pulp podcast” ha lasciato traccia nel dibattito politico. Oggi il rapper svela un retroscena dai suoi canali social: un colloquio avuto con i curatori del programma di Floris, che avrebbe voluto e chiesto nel suo programma alcuni spezzoni delle varie “ospitate” – stralci di puntate con Tajani, Vannacci e Gasparri- da mettere in onda per un servizio. Lo cose sono andate così, non una bella figura da parte di Floris. Fedez smaschera Floris: Cosa voleva fare del podcast. “A quel punto chiediamo il motivo” della richiesta, informa Fedez. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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