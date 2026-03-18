Fedez si prepara a diventare papà per la terza volta, mentre la sua compagna Giulia Honegger sarebbe in attesa del primo figlio. La coppia, insieme da alcuni mesi, è al centro delle conversazioni dei media in attesa di conferme ufficiali sulla gravidanza. La notizia, condivisa dai rumor, ha suscitato grande attenzione tra i follower e gli appassionati di gossip.

Fedez sta per diventare papà per la terza volta; la compagna Giulia Honegger, con cui fa coppia da diversi mesi, sarebbe in attesa del primo figlio. Queste, almeno, le voci che da qualche giorno si rincorrono incessantemente tra i principali siti e giornali di gossip, rilanciate dal magazine Chi, che nel numero in edicola dal 18 marzo pubblica le foto del cantante, reduce dal quinto posto Sanremese in coppia con Marco Masini con il pezzo Male necessario, assieme alla compagna con cui sta dall’estate scorsa, dando per certa la notizia della gravidanza di lei. Fonte: instagram @chimagazine Il settimanale diretto da Massimo Borgnis è anche sicuro che Federico Lucia – il vero nome di Fedez – abbia già dato comunicazione della notizia della nuova, futura paternità alla ex moglie Chiara Ferragni, madre dei suoi figli Leone e Vittoria. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Fedez di nuovo papà” non si ferma il gossip sulla gravidanza (presunta) di Giulia Honegger

Articoli correlati

Fedez di nuovo papà? Le “prove” sulla presunta gravidanza di Giulia HoneggerUna passeggiata a Brera, una visita al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e alcuni dettagli che non sono sfuggiti agli osservatori più...

Leggi anche: Sanremo, Fedez sulla presunta gravidanza di Giulia Honegger: "Non ho nessun annuncio da fare"

Tutti gli aggiornamenti su Fedez di nuovo papà non si ferma il...

Temi più discussi: Fedez di nuovo papà? Le foto di Giulia Honegger col rapper non lascerebbero dubbi; La volta buona 2025/26 - Fedez, di nuovo papà insieme alla compagna Giulia Honneger? - 17/03/2026 - Video; Fedez e Giulia Honegger presto genitori: ‘Chi’ conferma la gravidanza; Fedez e Giulia Honegger presto genitori? Le foto confermano la gravidanza.

Fedez papà di nuovo? Le indiscrezioni sulla gravidanza di Giulia HoneggerSecondo le indiscrezioni del settimanale Chi, Giulia Honegger sarebbe incinta. Fedez sarà papà per la terza volta? nostrofiglio.it

Fedez di nuovo papà non si ferma il gossip sulla gravidanza (presunta) di Giulia HoneggerContinuano a inseguirsi le voci di una possibile gravidanza di Giulia Honegger, compagna di Fedez. Chi assicura che il rapper avrebbe già parlato anche con la ex, Chiara Ferragni. gravidanzaonline.it

Un retroscena che accende il confronto tra podcast e tv. Fedez racconta cosa sarebbe accaduto con la redazione di diMartedì: la richiesta di usare alcune clip del Pulp Podcast e il timore che potessero essere decontestualizzate. Da qui la richiesta di invitare - facebook.com facebook

Meloni non va da Fedez per cambiare pelle. Va da Fedez per estendere il raggio del suo messaggio in una fase in cui il problema centrale non è solo convincere, ma farsi ascoltare. L'analisi di @Martina_Carone x.com