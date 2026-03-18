Fedez di nuovo papà non si ferma il gossip sulla gravidanza presunta di Giulia Honegger

Fedez sta per diventare papà per la terza volta; la compagna Giulia Honegger, con cui fa coppia da diversi mesi, sarebbe in attesa del primo figlio. Queste, almeno, le voci che da qualche giorno si rincorrono incessantemente tra i principali siti e giornali di gossip, rilanciate dal magazine Chi, che nel numero in edicola dal 18 marzo pubblica le foto del cantante, reduce dal quinto posto Sanremese in coppia con Marco Masini con il pezzo Male necessario, assieme alla compagna con cui sta dall’estate scorsa, dando per certa la notizia della gravidanza di lei. Fonte: instagram @chimagazine Il settimanale diretto da Massimo Borgnis è anche sicuro che Federico Lucia – il vero nome di Fedez – abbia già dato comunicazione della notizia della nuova, futura paternità alla ex moglie Chiara Ferragni, madre dei suoi figli Leone e Vittoria. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Fedez di nuovo papà: la paparazzata a Giulia Honegger non lascia dubbi, ecco la reazione di Chiara FerragniFedez presto diventerà di nuovo papà. La notizia non è stata ancora ufficializzata, ma gli indizi ci sono: come ha reagito Chiara Ferragni. donnaglamour.it

Fedez di nuovo papà non si ferma il gossip sulla gravidanza (presunta) di Giulia HoneggerContinuano a inseguirsi le voci di una possibile gravidanza di Giulia Honegger, compagna di Fedez. Chi assicura che il rapper avrebbe già parlato anche con la ex, Chiara Ferragni. gravidanzaonline.it

Ho guardato i 55 minuti dell'intervista di Meloni al Pulp Podcast di Fedez e Marra con un solo obiettivo: analizzarla come caso di studio di Narrative Governance. Lasciando fuori dalla porta simpatie e antipatie politiche. Quello che ho trovato è un manuale di p facebook

@Fedez, @GiorgiaMeloni e l'hype di @PulpPod Grazie a Matteo Carnalietto e a @LaVeritaWeb per questo confronto sugli effetti delle conversazioni online generate dalla partecipazione della premier al podcast di Fedez e Mr.Marra x.com