Federico Tomasoni ha condiviso il suo racconto dopo aver vinto una competizione, dedicando la medaglia a Matilde Lorenzi, la sua ragazza che è scomparsa ad ottobre 2024. Il ragazzo, con il volto segnato dall’emozione e gli occhi lucidi, ha spiegato che dietro il premio c’era una storia d’amore. Il momento è stato accompagnato dal sole e da un’atmosfera carica di sentimenti.

Un momento che è entrato nel cuore di tutti.Federico Tomasoni ha vinto la medaglia d’argento nello sky cross alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, un sole sopra il casco, le lacrime e il bacio al cielo:l’argento era per Matilde Lorenzi, la sua fidanzata che se ne è andata il 28 ottobre 2024. Quel giorno gli atleti e tutti gli spettatori si sono emozionati insieme a Federico. In un’intervista alCorriere, l’atleta si è raccontato ed ha spiegato come ha iniziato a superare il tremendo lutto, ricordando anche come lui e Matilde si sono conosciuti. “Un anno e mezzo è passato dalla morte di Matilde,i primi dodici mesi sono stati un calvario, non riuscivo a venirne fuori, la sofferenza mi aveva preso al corpo, avevo sempre mal di schiena. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Federico Tomasoni si racconta: ‘Dietro quella medaglia c’era una storia d’amore’

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