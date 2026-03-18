Febbraio 2026 | il PUN crolla a 114,41 € MWh

Da ameve.eu 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A febbraio 2026, il mercato energetico italiano ha registrato una forte diminuzione dei prezzi, con il Prezzo Unico Nazionale che è passato da 132,66 €MWh a 114,41 €MWh. Questa variazione rappresenta un calo notevole rispetto al mese precedente, evidenziando un cambiamento rilevante nel settore.

Il mercato energetico italiano registra a febbraio 2026 una flessione significativa dei prezzi, con il Prezzo Unico Nazionale (PUN) che scende a 114,41 €MWh rispetto ai 132,66 €MWh di gennaio. Questo calo è guidato dalla riduzione del costo marginale legato al gas e da un aumento delle importazioni nette, segnando un primo segnale di stabilizzazione nel contesto di tensione internazionale. La dinamica dei costi: dal picco invernale alla correzione di inizio primavera. L’andamento dei prezzi dell’elettricità in Italia mostra una chiara inversione di tendenza rispetto ai livelli elevati registrati all’inizio dell’anno. I dati forniti indicano che la situazione si sta evolvendo verso una maggiore stabilità, pur mantenendo una struttura oraria differenziata tra le fasce di picco e quelle fuori picco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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