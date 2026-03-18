Nella sede della Bipielle Arte di via Polenghi Lombardo è aperta fino a domenica la mostra antologica “Fatum Futura” dedicata a Simona Uberto. L’esposizione presenta fotografie e installazioni dell’artista, promossa dalla Fondazione Banca Popolare di Lodi. La rassegna raccoglie una selezione di sue opere realizzate nel corso degli anni. La mostra si può visitare fino alla data indicata.

Negli spazi della Bipielle Arte di via Polenghi Lombardo è visitabile sino a domenica la mostra antologica “ Fatum Futura “ dedicata a Simona Uberto e promossa dalla Fondazione Banca Popolare di Lodi. L’esposizione, inaugurata lo scorso 28 febbraio, ripercorre trent’anni di ricerca tra fotografia, installazione e paesaggi visionari. In mostra ci sono circa cinquanta opere, dagli scatti urbani degli esordi ai miraggi della serie Fata Morgana, un percorso che indaga il confine tra realtà e immaginazione, facendo del titolo - tra destino e futuro - la chiave di lettura della poetica dell’artista. Simona Uberto, nata a Savona nel 1965, vive e lavora a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fatum futura al Bipielle Arte. Fotografie e installazioni di Simona Uberto in mostra

Articoli correlati

Simona Uberto, trent’anni tra destino e visione: a Lodi l’antologica “Fatum Futura”A Lodi l’antologica “Fatum Futura” ripercorre 30 anni di ricerca di Simona Uberto tra fotografia, installazioni e paesaggi-miraggio C’è una linea...

Tra destino e futuro: l’arte visionaria di Simona Uberto in mostra a LodiA Lodi, negli spazi del centro direzionale firmato da Renzo Piano, si compie un viaggio straordinario attraverso tre decenni di ricerca artistica.