Fattore Olimpico | la Roma si gioca i quarti col Bologna

La Roma si prepara a sfidare il Bologna negli ottavi di finale, con l’obiettivo di avanzare ai quarti di finale. La partita rappresenta un momento importante per la squadra, che punta a mantenere vive le speranze di qualificazione in Champions League e a riscattarsi dalla delusione europea dello scorso anno. L’incontro si svolge allo stadio di casa e sarà decisivo per il cammino della stagione.

Aria di casa. Dall'Europa passano molte delle speranze Champions della Roma di questa stagione, ma soprattutto il sogno di tornare a vincere dopo la delusione di Budapest del 2023. Speranze alimentate da una qualificazione che avvicinerebbe i giallorossi all'eventuale finale (seppur l'avversaria sarebbe con tutta probabilità l'Aston Villa favorita) e che darebbe nuova linfa vitale per affrontare le ultime nove gare del campionato, a partire da quella contro il Lecce di domenica. Nelle ultime cinque stagioni, esclusa la scorsa dove la Roma di Ranieri uscì proprio agli ottavi contro il' Bilbao, l'Europa è stata davvero la casa dei giallorossi. Una coppa, due finali e quattro semifinali tra Europa League e Conference. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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