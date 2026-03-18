Farmaci all’ospedale per due giorni

La Giunta guidata dal sindaco Emanuele Pepa ha ottenuto l’approvazione per mantenere i farmaci disponibili all’ospedale per due giorni. La decisione riguarda l’erogazione di servizi sanitari e mira a garantire l’accesso ai farmaci durante questa finestra temporale. La misura si applica alle strutture ospedaliere della zona e rappresenta un risultato rilevante per la gestione delle emergenze sanitarie.

La Giunta guidata dal sindaco Emanuele Pepa porta a casa un risultato importante in termini di servizi sanitari. Da sabato, infatti, prende il via, in via sperimentale, la distribuzione diretta dei farmaci all’Ospedale di comunità di Recanati a favore di pazienti con particolari piani terapeutici. "Finalmente dopo circa sei anni di chiusura, viene ripristinato l’importante servizio e c’è grandissima soddisfazione per questo risultato – dice il sindaco –, ottenuto grazie ai rapporti avuti con l’assessore regionale Calcinaro e con il direttore generale dell’Ast di Macerata Marini. Una riapertura che è una risposta alle difficoltà e disagi di tutte quelle persone che per usufruire del servizio dovevano recarsi all’ospedale di Civitanova Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Farmaci all’ospedale per due giorni Articoli correlati Investito da uno scooter, muore due giorni dopo in ospedaleNon ce l'ha fatta Pietro Cabras, l'uomo di circa 80 anni investito due giorni fa in via Giacometti, nel quartiere genovese di San Fruttuoso. Vonn dall'ospedale: "Giorni duri, dovrò fare altri due interventi"Le parole di Lindsey Vonn dall'ospedale a cinque giorni dalla terribile caduta nella discesa libera dei Giochi di Milano Cortina. ho costruito un ospedale su 99 notti per salvare mia Madre. Una selezione di notizie su Farmaci all'ospedale per due giorni Temi più discussi: Farmaci all’ospedale per due giorni; Maxi furto di farmaci oncologici all’ospedale di Melito Porto Salvo, 4 arresti; Rubati in ospedale farmaci per malati di cancro a Reggio Calabria: valore 1,2 milioni di euro; Per quasi trent’anni ha vigilato sulla sicurezza dei farmaci: l’ospedale Sant’Anna saluta la dottoressa Luisa Clerici. Maxi furto di farmaci oncologici e salvavita nel Reggino: sottratti da un ospedale per un valore di oltre un milione di euroI carabinieri hanno arrestato nel reggino i presunti autori di un maxi furto all'ospedale 'Tiberio Evoli' di Melito Porto Salvo (RC) ... dire.it Farmaci oncologici rubati negli ospedali: arrestati altri 4 napoletaniUn altro tassello si aggiunge all’inchiesta sui furti di farmaci oncologici dagli ospedali italiani, un business criminale che secondo gli inquirenti avrebbe ... cronachedellacampania.it MEDICINA DEL FUTURO IN PUGLIA: 8,5 MILIONI PER I FARMACI DELLE MALATTIE RARE VIDEO - facebook.com facebook Progetto God Puglia, 8,5 milioni allo sviluppo di farmaci per malattie rare - News x.com