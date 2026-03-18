Il porto di Spezia si trova al centro dell’attenzione. Si parla di un’infrastruttura fondamentale per l’economia locale, con l’obiettivo di migliorare le sue capacità. L’intenzione è che le attività portuali abbiano effetti positivi anche sulle piccole e medie imprese della zona. La discussione riguarda principalmente il potenziamento delle strutture e l’ampliamento delle opportunità di sviluppo.

Una grande infrastruttura che deve essere sempre più in grado "di generare ricadute anche sulle piccole e medie imprese del territorio". E’ quanto emerso nel corso dell’incontro sul presente e il futuro del porto di Spezia e di Marina di Carrara, che si è svolto nella sede di Confartigianato. Ospite il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Bruno Pisano, che ha dialogato con gli imprenditori dei settori legati all’economia del mare. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti delle categorie di autotrasporto container, trasporti della difesa, pesca, logistica e magazzini, bus operator, subacquea, diving e ambiente, noleggio natanti, noleggio auto con conducente, nautica, stampa 3D, turismo, imprese demaniali, progettazioni mare, professionisti, trasporti marittimi e mitilicoltori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fari puntati sul porto: "Traino per l’economia delle imprese spezzine"

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