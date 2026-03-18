Fari puntati sul porto | Traino per l’economia delle imprese spezzine
Il porto di Spezia si trova al centro dell’attenzione. Si parla di un’infrastruttura fondamentale per l’economia locale, con l’obiettivo di migliorare le sue capacità. L’intenzione è che le attività portuali abbiano effetti positivi anche sulle piccole e medie imprese della zona. La discussione riguarda principalmente il potenziamento delle strutture e l’ampliamento delle opportunità di sviluppo.
Una grande infrastruttura che deve essere sempre più in grado "di generare ricadute anche sulle piccole e medie imprese del territorio". E’ quanto emerso nel corso dell’incontro sul presente e il futuro del porto di Spezia e di Marina di Carrara, che si è svolto nella sede di Confartigianato. Ospite il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Bruno Pisano, che ha dialogato con gli imprenditori dei settori legati all’economia del mare. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti delle categorie di autotrasporto container, trasporti della difesa, pesca, logistica e magazzini, bus operator, subacquea, diving e ambiente, noleggio natanti, noleggio auto con conducente, nautica, stampa 3D, turismo, imprese demaniali, progettazioni mare, professionisti, trasporti marittimi e mitilicoltori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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