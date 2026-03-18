Fare la spesa insieme è il nuovo date? Benvenuta nel mondo del choremance

Negli ultimi tempi, alcune persone hanno iniziato a considerare la spesa condivisa come un modo diverso di stare insieme. In questo nuovo approccio, non si tratta di appuntamenti tradizionali come cene o aperitivi, ma di fare la spesa fianco a fianco, con carrello e lista, discutendo su marche e prodotti. Questa tendenza sta attirando l’attenzione come alternativa alle uscite più classiche.

Se uscire con qualcuno significasse fare la spesa insieme? Non un aperitivo o una cena romantica, ma proprio carrello, lista degli acquisti e magari un dibattito su quale marca scegliere o quale latte comprare. Forse qualche tempo fa questo sarebbe stato un appuntamento da “seconda fase” e invece, oggi, è una cosa sempre più comune: ecco il choremance. Ok, ma. cos’è davvero il choremance?. Con choremance si intende un modo di vivere il dating che integra l’incontro con l’altra persona nella vita quotidiana. È il trend dating di cui si sta parlando ovunque. In poche parole è uscire con qualcuno mentre fai cose normali della vita, come andare al supermercato, fare commissioni, montare un mobile o passare in farmacia; insomma, accompagnarsi a vicenda nei piccoli aspetti quotidiani. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fare la spesa insieme è il nuovo date? Benvenuta nel mondo del choremance Articoli correlati Gennaio è il vero mese del risparmio: come fare la spesa con più attenzioneSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla... Corsa al riarmo, l’1% della spesa militare globale basterebbe a sconfiggere la fame nel mondoSecondo Onu e Wfp basterebbe l'1% della spesa militare globale per fermare la fame che colpisce centinaia di milioni di persone L’ordine delle... Una selezione di notizie su Fare la spesa insieme è il nuovo date... Temi più discussi: Stava andando a fare la spesa con la moglie: finanziere fuori servizio blocca il rapinatore al Lidl di Como; Fare la spesa e prenotare le vacanze: la grande distribuzione invade il turismo; Serve conoscere per rispettare l’altro; Dona la Spesa: raccolta alimentare per le missioni in Perù. Single, spesa insieme anti-carovitaUna spesa maxi contro il carovita. I single si coalizzano per risparmiare qualcosa con stipendi magri, bollette e mutui da pagare che aumentano. Acquistano in grande, dalla mini lattina di mais da ... ilsecoloxix.it Fare la spesa con i bambini: come farla diventare un’esperienza di apprendimentoPortare i figli a fare la spesa in un negozio non è l’attività preferita dei genitori, ma può trasformarsi in un’occasione ... msn.com Torta salata con pancetta e piselli, un rustico perfetto per la Pasqua da fare in pochi minuti, senza bilancia, col vasetto, sofficissima e golosa. facebook #Gasperini: “Como Oltre a sentirsi preso in giro, devi fare anche un po’ la faccia da scemo… Diciamo così, non danneggiamo nessuno” #ASRoma #RomaBologna #EuropaLeague x.com