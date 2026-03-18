Fantacampionato il vincitore della 29ª giornata è Vincenzo Cirone
Vincenzo Cirone si aggiudica la vittoria nella 29ª giornata del fantacampionato con un totale di 101,5 punti. La sua squadra, chiamata
Il vincitore della 29ª giornata del Fantacampionato Gazzetta è Vincenzo Cirone, fantallenatore della squadra "Polenta & cozze". Con uno straordinario punteggio di 99,5 punti, frutto dei numerosi bonus portati dagli undici schierati e di una formazione con sole due insufficienze, ha conquistato il primo posto nella classifica di giornata. Determinate l'apporto della difesa, da cui sono arrivati cinque punti aggiuntivi grazie al modificatore, e diversi altri bonus, su tutti la doppietta di Caracciolo, subentrato dalla panchina al posto di Vojvoda. Ecco nel dettaglio la formazione che ha permesso a Vincenzo di arrivare in vetta. In porta Vincenzo ha schierato Maignan, che ha incassato un 5 (6+gol subito). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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