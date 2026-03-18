Vincenzo Cirone si aggiudica la vittoria nella 29ª giornata del fantacampionato con un totale di 101,5 punti. La sua squadra, chiamata

Il vincitore della 29ª giornata del Fantacampionato Gazzetta è Vincenzo Cirone, fantallenatore della squadra "Polenta & cozze". Con uno straordinario punteggio di 99,5 punti, frutto dei numerosi bonus portati dagli undici schierati e di una formazione con sole due insufficienze, ha conquistato il primo posto nella classifica di giornata. Determinate l'apporto della difesa, da cui sono arrivati cinque punti aggiuntivi grazie al modificatore, e diversi altri bonus, su tutti la doppietta di Caracciolo, subentrato dalla panchina al posto di Vojvoda. Ecco nel dettaglio la formazione che ha permesso a Vincenzo di arrivare in vetta. In porta Vincenzo ha schierato Maignan, che ha incassato un 5 (6+gol subito). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato, il vincitore della 29ª giornata è Vincenzo Cirone

Articoli correlati

Fantacampionato, la top 11 della 29ª giornata di Serie ACon la vittoria netta della Fiorentina in casa della Cremonese si è conclusa la 29ª giornata di Serie A.

Fantacampionato, la flop 11 della 29ª giornata di Serie ALa 29ª giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria della Fiorentina sulla Cremonese.

Altri aggiornamenti su Vincenzo Cirone

Argomenti discussi: Sono 19 su 20 le squadre di A con lo sponsor di maglia: Inter e Milan in testa, tutte le cifre; Giudice Sportivo, una giornata per Chivu e il no al ricorso della Roma: ecco tutte le decisioni.

Fantacampionato, il vincitore della 29ª giornata è Vincenzo CironePer il fantallenatore primo posto in classifica con 101,5 punti ottenuti dalla squadra Polenta & cozze e un voucher Valtur da 1000 euro in premio ... msn.com