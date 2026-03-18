Fantacalcio che caos per gli allenatori | è crollato anche l’ultimo baluardo

Il Fantacalcio sta vivendo un momento di grande confusione per gli allenatori, con la ricerca di giocatori affidabili che si è fatta sempre più complicata. Un tempo bastava scegliere tra cinque o sei nomi, ora trovare un attaccante sicuro si trasforma in una vera e propria caccia al tesoro. La difficoltà nel prevedere le prestazioni ha aumentato la tensione tra i partecipanti.

Un tempo bastava un nome su 5 o 6, oggi la ricerca del bomber sicuro è diventata una caccia al tesoro. E persino l’ultimo baluardo del Fantacalcio “old style” rischia di non esserci più – serieanews.com C’erano anni in cui al Fantacalcio la vita era semplice. Si entrava all’asta, si guardava il budget e si sapeva già: serviva un primo slot d’attacco, uno di quelli da 30-40% della cassa, e la stagione prendeva subito una piega precisa. Non importava se poi in difesa finivi con qualche mestierante da 5,5 fisso: con in rosa Higuain, Icardi, Immobile o Dzeko, eri comunque a metà dell’opera. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Fantacalcio, che caos per gli allenatori: è crollato anche l’ultimo baluardo Una selezione di notizie su Fantacalcio che caos per gli allenatori... Argomenti discussi: Caos arbitri, Open Var paga per tutti: pronto lo stop in Serie A. Fantacalcio, i consigli per l’asta di riparazione: da Vergara a Malen i calciatori da comprareChiuso il calciomercato invernale, è tempo di asta di riparazione per chi fa il Fantacalcio. In questi giorni, praticamente in tutte le leghe, in modo differente, le aste sono state già impostate. fanpage.it Fantacalcio, consigli per l’asta di riparazione/ In attacco le occasioni più importanti (3 febbraio 2026)A centrocampo di giocatori interessanti per il Fantacalcio, in particolare per l’asta di riparazione, c’è sicuramente la nuova mezzala della Lazio Kenneth Taylor, arrivato in Italia per sostituire ... ilsussidiario.net