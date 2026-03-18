Catherine Birmingham, madre di una famiglia che vive nel bosco, rischia di vedersi vietate le videochiamate con la figlia. Secondo le accuse, le chiamate non tranquillizzano i bambini e potrebbero mettere a rischio la loro sicurezza. La questione riguarda le modalità di comunicazione tra Catherine e i figli, che potrebbero essere soggette a restrizioni legali. La decisione si basa su valutazioni delle autorità competenti.

Non si placano le polemiche attorno al caso della famiglia nel bosco: dopo essere stata allontanata dalla casa famiglia di Vasto dove vivono i suoi tre bambini, per Catherine Birmingham ora sarebbero a rischio anche le videochiamate con i bimbi. Stando a una relazione stilata dai vertici della comunità, le telefonate avrebbero un effetto negativo sui minori e, per questo, potrebbero essere abolite. La Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Marina Terragni ha commentato indignata gli ultimi sviluppi. L'allontanamento di Catherine dalla casa famiglia e le videochiamate Perché le videochiamate tra Catherine e i figli sono a rischio Lo... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, videochiamate con Catherine a rischio perché "non tranquillizza i bambini": le accuse

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