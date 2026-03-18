famiglia nel bosco i bimbi affidati al padre nella nuova casa saranno uniti in un mese

Una famiglia nel bosco ha trasferito i bambini in una nuova casa, con l’obiettivo di rimanere uniti entro un mese. La vicenda coinvolge tre aspetti principali: la sistemazione della famiglia nella nuova abitazione, l’intervento degli ispettori del Ministero della Giustizia al Tribunale per i minorenni dell’Aquila e l’attesa di una decisione ufficiale sull’affidamento dei figli al padre. La situazione continua a suscitare discussioni pubbliche.

Bambini del bosco, si muove su tre direttrici la vicenda che continua a far discutere: una nuova casa pronta per la famiglia, l’arrivo degli ispettori del Ministero della Giustizia al Tribunale per i minorenni dell’Aquila e l’attesa per una decisione sull’ affidamento al padre. I tre minori, dal 20 novembre 2025, si trovano in una casa famiglia a Vasto dopo la sospensione della responsabilità genitoriale. La storia nasce da condizioni di vita estreme: la famiglia abitava in una casa priva di acqua, luce e servizi igienici, con i figli senza istruzione formale. La primogenita, in particolare, non era in grado di leggere o scrivere né in italiano né in inglese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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