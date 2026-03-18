Famiglia nel bosco Di Giacomo Spp | I bambini non sono dello stato ma hanno obbligo e diritto di studiare

Da orizzontescuola.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha esaminato il caso di una famiglia che vive nel bosco, sollevando questioni legate all’obbligo scolastico e al diritto all’istruzione. Il rappresentante dell’ente ha dichiarato che i bambini non appartengono allo Stato, ma hanno comunque il dovere e il diritto di frequentare la scuola. La vicenda coinvolge aspetti legali e pratici della tutela dei minori.

Il caso della cosiddetta “famiglia del bosco”, esaminato dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila, riporta al centro il tema dell’obbligo scolastico e del diritto all’istruzione. A intervenire è stato Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria Spp, che ha definito legittimo il provvedimento adottato dai giudici, richiamando le norme vigenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Sospiri sul caso della famiglia nel bosco: "Serve cautela, ma i bambini hanno diritto a socializzare"«Parlo a titolo personale, non da presidente del Consiglio regionale»: Lorenzo Sospiri interviene sul caso della cosiddetta “famiglia nel bosco” con...

Famiglia nel bosco, la madre è stata allontanata: «La sua presenza blocca gli interventi ed è dannosa per l’equilibrio emotivo dei bambini». Meloni: «I figli non sono dello Stato»L’avvocato Danila Solinas si è fortemente opposto alla decisione: «Credevamo di vivere in un Paese civile – ha dichiarato – ma invece non lo è.

Una selezione di notizie su Famiglia nel bosco Di Giacomo Spp I...

Temi più discussi: La famiglia nel bosco tra modelli non convenzionali e superiore interesse del minore; Bimbi nel bosco, ricorso dei legali contro il loro trasferimento e l'allontanamento della madre; Famiglia nel bosco, ispettori a L'Aquila. Difesa presenta ricorso; Famiglia del bosco, il papà Nathan Trevallion: Voglio che i bimbi tornino a casa, non organizzate presidi e proteste.

Famiglia nel bosco, nuovo ricorso: gli ispettori di Nordio in tribunale. E a Palmoli arriva anche Rita De CrescenzoL'ispezione avviata dal Ministero della Giustizia sul caso della famiglia del bosco è entrata nella fase operativa. La squadra ispettiva è arrivata ... ilmattino.it

famiglia nel bosco diFamiglia nel bosco, la comunità: «Stop alle videochiamate tra i figli e Catherine. I bimbi si stanno adattando, ma lei non li tranquillizza»La relazione della casa famiglia: «Criticità durante le telefonate che richiedono sorveglianza». Protesta la Garante. In Tribunale gli ispettori di Nordio ... roma.corriere.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.