Famiglia nel bosco Di Giacomo Spp | I bambini non sono dello stato ma hanno obbligo e diritto di studiare

Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha esaminato il caso di una famiglia che vive nel bosco, sollevando questioni legate all’obbligo scolastico e al diritto all’istruzione. Il rappresentante dell’ente ha dichiarato che i bambini non appartengono allo Stato, ma hanno comunque il dovere e il diritto di frequentare la scuola. La vicenda coinvolge aspetti legali e pratici della tutela dei minori.

Il caso della cosiddetta “famiglia del bosco”, esaminato dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila, riporta al centro il tema dell’obbligo scolastico e del diritto all’istruzione. A intervenire è stato Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria Spp, che ha definito legittimo il provvedimento adottato dai giudici, richiamando le norme vigenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Sospiri sul caso della famiglia nel bosco: "Serve cautela, ma i bambini hanno diritto a socializzare"«Parlo a titolo personale, non da presidente del Consiglio regionale»: Lorenzo Sospiri interviene sul caso della cosiddetta “famiglia nel bosco” con...

Famiglia nel bosco, la madre è stata allontanata: «La sua presenza blocca gli interventi ed è dannosa per l’equilibrio emotivo dei bambini». Meloni: «I figli non sono dello Stato»L’avvocato Danila Solinas si è fortemente opposto alla decisione: «Credevamo di vivere in un Paese civile – ha dichiarato – ma invece non lo è.

Una selezione di notizie su Famiglia nel bosco Di Giacomo Spp I...

Temi più discussi: La famiglia nel bosco tra modelli non convenzionali e superiore interesse del minore; Bimbi nel bosco, ricorso dei legali contro il loro trasferimento e l'allontanamento della madre; Famiglia nel bosco, ispettori a L'Aquila. Difesa presenta ricorso; Famiglia del bosco, il papà Nathan Trevallion: Voglio che i bimbi tornino a casa, non organizzate presidi e proteste.

Famiglia nel bosco, nuovo ricorso: gli ispettori di Nordio in tribunale. E a Palmoli arriva anche Rita De CrescenzoL'ispezione avviata dal Ministero della Giustizia sul caso della famiglia del bosco è entrata nella fase operativa. La squadra ispettiva è arrivata ... ilmattino.it

Famiglia nel bosco, la comunità: «Stop alle videochiamate tra i figli e Catherine. I bimbi si stanno adattando, ma lei non li tranquillizza»La relazione della casa famiglia: «Criticità durante le telefonate che richiedono sorveglianza». Protesta la Garante. In Tribunale gli ispettori di Nordio ... roma.corriere.it

"La tiktoker è andata a risolvere la vicenda della "famiglia nel bosco" collezionando solo figuracce. Il suo unico scopo era di farsi pubblicità sulle spalle di questi bambini. D'altronde lei ha perso la patria potestà perché non è stata di certo una brava madre." - facebook.com facebook

#ignotox Famiglia nel bosco, la Garante per l'infanzia: "Bambini provati psicologicamente, provvedimenti sproporzionati". x.com