Nella vicenda della cosiddetta “Famiglia del bosco” si sono verificati scontri tra la madre e i tre figli, con particolare attenzione alle videochiamate. La famiglia è finita sotto i riflettori nazionali, generando accuse e tensioni pubbliche. La disputa riguarda soprattutto il modo in cui Catherine Birmingham, la madre, interagisce con i figli durante le chiamate digitali. La situazione ha portato a un’attenzione mediatica intensa sulla dinamica familiare.

Famiglia del bosco, cosa succede davvero tra madre e figli? Il nodo videochiamate. Nel caso della cosiddetta “ Famiglia del bosco ”, esploso a livello nazionale, uno dei punti più delicati riguarda il rapporto tra la madre, Catherine Birmingham, e i suoi tre figli. A chiarire – almeno in parte – è intervenuta l’avvocato Alessandra De Febis, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Abruzzo. Il messaggio è netto: non c’è alcuna volontà di interrompere i contatti tra la madre e i bambini. Le chiamate e le videochiamate, dunque, non sarebbero a rischio. Anzi, l’obiettivo dichiarato è quello di favorire un ricongiungimento nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle procedure e della tutela dei minori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Famiglia del bosco, scontro sulle videochiamate e accuse choc: ‘Catherine trattata come una strega’

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