Il presidente della giunta regionale ha dichiarato che l’amministrazione lavora con discrezione per trovare una soluzione che riguardi i minori. La comunicazione è stata diffusa tramite un post pubblicato sui canali social lunedì 16 marzo. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle modalità o ai tempi dell’intervento. La posizione ufficiale si concentra sull’impegno della Regione senza entrare in specifici particolari.

Sono le parole del presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, in un post pubblicato nella serata di lunedì 16 marzo sui suoi canali social. “Sulla vicenda della famiglia di Palmoli e dei bambini allontanati dai genitori – chiarisce – la Regione Abruzzo continua a seguire con la massima attenzione e con il dovuto senso di responsabilità una situazione delicata che riguarda prima di tutto dei minori. Lontano dal clamore mediatico e dalle polemiche, stiamo lavorando con discrezione e serietà”. “Facciamo nostre anche le parole del padre dei bambini – prosegue il presidente della Regione – che ha invitato tutti ad abbassare i toni e a ridurre il clamore mediatico su una vicenda troppo dolorosa e delicata. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Famiglia del bosco, Marsilio: “La Regione lavora con discrezione”

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