Fabrizio Corona è stato rinviato a giudizio per diffamazione nei confronti del calciatore Lorenzo Pellegrini, in relazione a alcune dichiarazioni fatte pubblicamente. Inoltre, è stato citato a processo per un procedimento in cui si contesta la diffusione di accuse di stalking, successivamente rivelatesi infondate, da parte di una donna.

Fabrizio Corona è stato rinviato a giudizio per un’accusa di diffamazione nei confronti del centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini. Lo ha deciso il giudice per l’udienza preliminare di Roma. In un’intervista fatta da Corona, una donna accusava il calciatore di stalking, raccontando fatti che poi sono stati ritenuti falsi. Fabrizio Corona rinviato a giudizio per diffamazione Diffamazione ai danni del calciatore Pellegrini A processo la donna che accusava Pellegrini Chi è Lorenzo Pellegrini Fabrizio Corona rinviato a giudizio per diffamazione Il gup di Roma ha deciso dunque che Fabrizio Corona andrà a processo il primo dicembre. Dopo l’udienza preliminare al Tribunale di Roma, infatti, l’ex re dei paparazzi è stato rinviato a giudizio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fabrizio Corona rinviato a giudizio per diffamazione al calciatore Lorenzo Pellegrini, cosa venne detto

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