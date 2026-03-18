Nel match tra Manchester City e Real Madrid, Vinicius ha segnato due gol e ha partecipato a un episodio controverso. Nei primi venti minuti, il City ha mostrato una forte pressione, ma la partita si è decisa con un episodio chiave: Vinicius ha tentato di calciare in porta, e l’arbitro ha assegnato un rigore al Real Madrid, dopo che Bernardo Silva si è opposto con un braccio sulla linea e ha ricevuto un'espulsione.

Il Manchester City parte fortissimo nei primi 20’, poi l’episodio che decide la partita e la qualificazione del Real Madrid: Vinicius calcia in porta, Bernardo Silva si oppone con un braccio sulla linea, per l’arbitro è rigore ed espulsione. Il brasiliano segna dal dischetto, poi raddoppia nel recupero. Nel mezzo il gol di Haaland. Non sono mancati momenti polemici: dopo il rigore Vinicius ha prima mimato il dito sulla bocca per zittire lo stadio, poi si è avvicinato alla tribuna dei tifosi del City, ha portato le mani alle guance mimando il pianto "Piangete, piangete!" rivolto ai tifosi dei Citizens. Guarda gli highlights .... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fa tutto Vinicius, dalla doppietta alle polemiche: City-Real, gli highlights

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