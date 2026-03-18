F1 2026 | motore termico più debole elettrificazione

Nel 2026 la Formula 1 introdurrà un nuovo regolamento motore che cambierà significativamente l’approccio tra motore termico ed elettrificazione. Il motore a combustione sarà più debole rispetto al passato, mentre la componente elettrica avrà un ruolo più importante. La modifica interessa tutti i team e riguarda l’intera gamma di vetture di questa categoria.

La Formula 1 si prepara a vivere una trasformazione epocale con l’arrivo del nuovo regolamento motore per il 2026, che ridisegna radicalmente l’equilibrio tra combustione ed elettrificazione. Questa rivoluzione ingegneristica porterà a un motore termico meno potente e a una potenza elettrica triplicata, eliminando definitivamente il sistema di recupero calore MGU-H. Sul tracciato le nuove auto mostrano già comportamenti inaspettati, come ritardi nella risposta dell’albero motore all’avvio delle gare o difficoltà nel mantenere la velocità nei tratti lenti. Gli esperti analizzano come questi cambiamenti tecnici stiano ridefinendo le strategie di gara e le dinamiche competitive tra i team. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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