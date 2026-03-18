Extra costi nel restyling del padiglione bovini | la ditta bussa al Comune

La ditta incaricata del restyling del padiglione bovini ha presentato una richiesta di copertura per costi supplementari. Il Comune è stato coinvolto in questa fase, mentre il progetto di riqualificazione del quartiere fieristico continua ad avanzare. La questione riguarda gli extra costi sostenuti durante i lavori e il loro eventuale riconoscimento ufficiale. Nessuna decisione è ancora stata presa in merito.

C’è un nodo da sciogliere per il cantiere del “padiglione bovini“ inserito nel complesso della riqualificazione del quartiere fieristico. Per il cantiere da 2 milioni di euro l’impresa esecutrice ha infatti bussato alle porte del Comune chiedendo un "riequilibrio contrattuale". Non si tratta di una semplice formalità. Lo scorso 24 febbraio, l’impresa ha presentato un’istanza ufficiale segnalando criticità tecnico-amministrative. Sebbene il documento non ne specifichi i dettagli, il "riequilibrio" scatta solitamente quando l’impresa ritiene che i costi iniziali non siano più sostenibili, magari a causa dell’aumento dei materiali o di imprevisti emersi durante i lavori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Extra costi nel restyling del padiglione bovini: la ditta bussa al Comune Articoli correlati Leggi anche: La Ragioneria stoppa i costi extra del Ponte, decreto da modificare Dove costerà di più viaggiare nel 2026: tasse e costi extra in arrivo per i turistiDall'Italia alla Norvegia, in alcun località turistiche la vacanza costerà un po' di più: il 2026 segna l'ingresso di nuove tasse e costi extra in... Altri aggiornamenti su Extra costi Argomenti discussi: Extra costi nel restyling del padiglione bovini: la ditta bussa al Comune; Ponte sullo Stretto, slittano 2,8 miliardi di euro. Salvini: sull’avvio dei lavori non do più scadenze.