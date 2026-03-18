Evade dai domiciliari inseguimento a tutta velocità | era anche senza patente

Un giovane di 22 anni ha tentato di scappare davanti a una pattuglia dei carabinieri in via Stalingrado a Bologna. Durante l’inseguimento, il veicolo ha raggiunto alte velocità e il ragazzo è stato visto senza patente. L’auto è stata inseguita per le strade della città, mentre il 22enne cercava di sfuggire alla cattura. L’episodio si è concluso con l’arresto del giovane.

Bologna, 18 marzo 2026 – Via Stalingrado è stata teatro di un rocambolesco inseguimento tra un 22enne a bordo di un’auto e una volante dei carabinieri. Molte le manovre spericolate nel bel mezzo del traffico, prima della fuga a piedi e della cattura. I carabinieri hanno, alla fine, arrestato un 22enne bolognese, disoccupato, per resistenza a un pubblico ufficiale e evasione. Come sta la donna schiacciata dall’autobus in via Ugo Bassi: telecamere al setaccio La fuga nel traffico. L’arresto è stato eseguito di notte, quando l’attenzione dei Carabinieri è stata richiamata da un automobilista sospetto con un passeggero a bordo che si stava aggirando in via Ferrarese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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