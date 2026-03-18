evacuati altri soldati italiani da baghdad

Il ministro della Difesa ha annunciato che altri soldati italiani sono stati evacuati da Baghdad. Secondo quanto comunicato, i militari coinvolti nella missione in Iraq sono in fase di rientro e presto torneranno in Italia. La decisione di procedere con l’evacuazione è stata presa per tutelare la sicurezza dei militari. L’operazione riguarda un numero non specificato di soldati italiani.

«Tutti i soldati italiani nelle basi militari che era troppo pericoloso lasciare lì a causa del conflitto in Iran sono stati fatti rientrare. E ne saranno fatti rientrare altri»: il ministro della Difesa, Guido Crosetto, al Tg4, pronuncia le parole che gli italiani da giorni aspettavano di ascoltare. L’azzardo di Donald Trump e Benjamin Netanyahu, che attaccando l’Iran hanno scatenato una guerra che ha infiammato l’intero Medio Oriente, non può e non deve mettere in pericolo la vita dei soldati italiani, fino a ora solo sfiorati (per fortuna) dalle bombe di Teheran piovute sulla base di Erbil, in Iraq, su un hotel di Baghdad, ancora in Iraq e sulla base di Ali Al Salem, in Kuwait, mentre la base Unifil di Shama, sede del Comando del Settore Ovest a guida italiana nel Sud del Libano, con 1. 🔗 Leggi su Laverita.info

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