Europa League Italiano sfida la Roma | Percentuali 51 a 49 per loro

Vincenzo Italiano ha commentato le probabilità di qualificazione alla Roma, affermando che le percentuali sono 51 a 49 a favore dei giallorossi. Alla vigilia del ritorno degli ottavi di Europa League, l’allenatore italiano ha sfidato la squadra di Gasperini, sottolineando l’importanza del fattore Olimpico nella partita. La sfida si avvicina, con l’allenatore che si pronuncia in vista dell’incontro.

Vincenzo Italiano sfida il fattore Olimpico e lancia il guanto di sfida alla Roma di Gasperini alla vigilia del ritorno degli ottavi di Europa League. Dopo l’ 1-1 del Dall’Ara, il tecnico del Bologna ha assegnato le percentuali di qualificazione con gelida precisione: 51% per i giallorossi, 49% per i felsinei. «Affrontiamo una compagine dal valore di mercato superiore e con individualità di caratura internazionale, ma non ci faremo intimorire dall’ambiente», ha scandito l’allenatore in conferenza stampa, sottolineando come la pressione debba ricadere interamente sui padroni di casa, obbligati dal ranking e dal fattore campo a centrare il passaggio del turno verso i Quarti di Finale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Europa League, Italiano sfida la Roma: “Percentuali 51 a 49 per loro” Articoli correlati Il Bologna sfida la Roma in Europa League, Italiano "Serve una partita vera"Derby negli ottavi, il tecnico dei felsinei: "Dispiace che una andrà fuori" BOLOGNA - Da quel 23 agosto, prima giornata di campionato in cui la Roma... Formazioni ufficiali Bologna Roma: le scelte di Italiano e Gasperini per la sfida di Europa LeagueHaaland Barcellona, tutto falso? Arriva la smentita dell’agente: svelata la posizione del norvegese Lobotka Juve, lo slovacco valuta l’addio:... Europa League, la gol collection dell'8ª giornata della League Phase Contenuti utili per approfondire Europa League Temi più discussi: Bologna-Roma, derby da brividi: chi ha più da perdere? Le chiavi della sfida; Europa League: stasera euro-derby Bologna-Roma, Italiano sfida Gasperini. Probabili formazioni: Koné out; Bologna-Roma è anche Italiano contro Gasperini: la sfida in Europa League dopo quelle in Coppa Italia, i precedenti; Il Bologna sfida la Roma in Europa League, Italiano Serve una partita vera. Europa League: Roma-Bologna, sfida senza appello all'Olimpico(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Domani sera all'Olimpico, Roma e Bologna si affronteranno nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League e dopo il pareggio 1-1 di una settimana fa i capitolini, spinti da ... tuttosport.com Italiano: Roma superiore, al Bologna tocca fare il triplo. Ecco il mio primo pensieroIl tecnico rossoblù alla vigilia della sfida di Europa League contro la squadra di Gasperini: Confermo il 51% a loro favore ... tuttosport.com Il tecnico rossoblù alla vigilia del ritorno degli ottavi di Europa League: "Come una finale C'è tanta strada da fare" #SportMediaset - facebook.com facebook Vigilia di Europa League e clima disteso a Trigoria: manca sempre meno a Roma-Bologna Tutti a disposizione di Gasperini ad eccezione di Dybala e Soulé, in gruppo anche Mancini e Koné nonostante qualche problemino #AsRoma x.com