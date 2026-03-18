Estrazione Million Day di oggi 18 marzo 2026 | i numeri vincenti di mercoledì

L’estrazione Million Day di oggi, 18 marzo 2026, si è svolta come di consueto e i numeri vincenti sono stati annunciati in diretta. La consueta sequenza di numeri è stata comunicata ai giocatori che avevano acquistato i propri biglietti, permettendo loro di verificare eventuali vincite. L’estrazione ha coinvolto numeri distribuiti tra vari numeri e combinazioni.

Oggi, mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, mercoledì 18 marzo 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 17 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 16 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 15 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 14 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 13 MARZO ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 18 marzo 2026: i numeri vincenti di mercoledì Articoli correlati Estrazione Million Day di oggi, 18 febbraio 2026: i numeri vincenti di mercoledìOggi, mercoledì 18 febbraio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra... Estrazione Million Day di oggi, 4 marzo 2026: i numeri vincenti di mercoledìOggi, mercoledì 4 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Contenuti e approfondimenti su Estrazione Million Day Temi più discussi: ??MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di domenica 8 marzo 2026: i numeri vincenti; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi mercoledì 11 marzo: i numeri vincenti; Million Day oggi: pubblicati i numeri vincenti delle 13 del 17 marzo 2026; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di sabato 14 marzo 2026: i numeri vincenti. Million Day, numeri vincenti di oggi 15 marzo 2026 | L’estrazione delle ore 20:30Scopriamo i numeri vincenti del Million Day di oggi, 15 marzo 2026, con l'estrazione delle ore 20:30: ecco le due cinquine ... ilsussidiario.net Million Day oggi: attesa per i numeri vincenti del 17 marzo 2026Martedì 17 marzo 2026 sono previste due estrazioni ufficiali: la prima alle ore 13, la seconda alle 20:30. Il meccanismo resta invariato: vengono estratti cinque numeri su 55, con una vincita massima ... affaritaliani.it Estrazione MillionDay n. delle ore 20:30 di domenica 15 marzo 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook MillionDay, a Genzano di Lucania vinto un milione con l'estrazione di lunedì - News x.com