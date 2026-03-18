Nuove ricerche stanno esplorando l’uso di esoscheletri robotici per migliorare l’apprendimento e la riabilitazione dei musicisti, in particolare dei violinisti. Questi dispositivi, che assistono i movimenti e la postura, vengono studiati per ottimizzare le performance e favorire il recupero fisico. La sperimentazione coinvolge strumenti avanzati che combinano tecnologia e fisiologia, aprendo nuove strade nel campo della terapia motoria e dell’educazione musicale.

Nell’era dei robot le prospettive per apprendimento e riabilitazione fanno un bel salto in avanti. E a segnare l’inizio di quella che potremmo chiamare la ‘rivoluzione aptica’ è un esperimento che ha fatto il giro del mondo (la percezione aptica, per chi avesse qualche dubbio, è proprio il processo di riconoscimento degli oggetti attraverso il tatto, ndr). Due esoscheletri Made in Italy hanno collegato una coppia di violinisti, replicando il contatto fisico diretto tra i due. Risultato? I back ‘robotici’ hanno migliorato la coordinazione motoria tra i musicisti rispetto al solo utilizzo delle informazioni visive e uditive, come si legge in uno studio che si è guadagnato la copertina di ‘Science Robotics’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Esoscheletri robot per apprendimento e riabilitazione, la ricerca sui violinisti

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