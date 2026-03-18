Eri una collega straordinaria ll tributo di tutta l’Ast a ’Michi’

La comunità sanitaria dell’Ast Pesaro Urbino ha reso omaggio a ’Michi’, una collega considerata straordinaria. Tutto il personale della Potes ha partecipato a un tributo per ricordare la sua dedizione e il suo impegno nel reparto. L’evento ha coinvolto operatori e professionisti che hanno condiviso ricordi e momenti significativi legati alla collega scomparsa.

La comunità sanitaria dell’Ast Pesaro Urbino e, in particolare, tutto il personale della Potes di Cagli e del Servizio Emergenza territoriale 118, si stringono nel dolore per la prematura scomparsa della dottoressa Maria-Michela Cenerelli, venuta a mancare all’età di 48 anni dopo aver combattuto con estrema dignità contro una grave malattia. "La dottoressa Cenerelli – fanno sapere dall’Ast – aveva intrapreso la sua missione medica con dedizione costante: dopo la laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nel 2013 presso l’Università Politecnica delle Marche, aveva ottenuto il titolo di formazione in Medicina generale e l’idoneità all’Emergenza territoriale della Regione Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Eri una collega straordinaria" ll tributo di tutta l’Ast a ’Michi’ Articoli correlati Brigitte Bardot, il tributo di Giuli: straordinaria interprete delle libertà dell’Occidente. Marine Le Pen: era una patriota indomabile e sincera«Con Brigitte Bardot scompare non solo una delle più grandi protagoniste del cinema mondiale, ma ci lascia anche una straordinaria interprete delle... Le statue moai in Giappone: la storia straordinaria che collega Miyazaki all’Isola di PasquaQuando nel maggio del 1960 la terra tremò al largo delle coste cilene con una violenza mai registrata prima, nessuno avrebbe potuto immaginare che... Punkvis Cash Ep 2 - Sings Carl Perkins, Tries Elvis Whiskey, Talks Eddie & The Cruisers Altri aggiornamenti su Eri una collega straordinaria ll... Argomenti discussi: Eri una collega straordinaria ll tributo di tutta l’Ast a ’Michi’. Claudia Adamo, il dolore della Rai: «Una collega, straordinaria professionista. Che la terra sia lieve, riposa in pace»«Con dolore ricordo a tutti coloro che l'hanno conosciuta ed amata Claudia Adamo, dal 2018 Responsabile di Rai Meteo nella direzione Rai Pubblica Utilità. Una collega, straordinaria professionista, ... corriereadriatico.it Claudia Adamo, il dolore della Rai: «Una collega, straordinaria professionista. Che la terra sia lieve»«Con dolore ricordo a tutti coloro che l'hanno conosciuta ed amata Claudia Adamo, dal 2018 Responsabile di Rai Meteo nella direzione Rai Pubblica Utilità. Una collega, straordinaria professionista, ... ilmattino.it