Ep 431 – Troppo Trump

In questa puntata si parla di come la famiglia abbia contribuito a plasmare una delle figure più discusse degli ultimi tempi. Si analizza il percorso di un uomo che ha suscitato molte reazioni, con un focus sulle sue origini e sul ruolo della famiglia nel suo sviluppo. Il racconto si concentra su fatti e dettagli concreti, evitando interpretazioni o giudizi personali.

?Sempre troppo e mai abbastanza. Come la mia famiglia ha creato l’uomo più pericoloso al mondo di Mary L. Trump, Utet Il tentativo di capire cosa passa per la testa del presidente degli Stati Uniti in certi momenti appare disperato. Può aiutarci spiare in un racconto familiare, molto ravvicinato, pieno di aneddoti e informazioni, animato da sentimenti diversi, anche ostili? Si può provare a psicoanalizzare Trump? La nipote ha tentato l’impresa.?Sempre troppo e mai abbastanza. Come la mia famiglia ha creato l’uomo più pericoloso al mondo di Mary L. Trump, Utet . 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Ep. 431 – Troppo Trump Articoli correlati Trump finirà come l’avvocato di Sordi in “Troppo forte”La lettera di Donald Trump al primo ministro norvegese, Jonas Gahr Støre, merita se non altro un posto nella storia della letteratura, per... Trump e l’aspirina, l’esperto: “Dosaggi troppo alti, così meno protettiva”(Adnkronos) – Le dosi di aspirina che il presidente Usa, Donald Trump, dichiara di assumere da 25 anni – 325 milligrammi al giorno – "è più che...