La CGIL critica la situazione dell’eolico offshore a Taranto, sottolineando come il territorio sia fermo nonostante altrove si registrino accelerazioni. In particolare, si evidenzia che a Civitavecchia le comunità si sono schierate a favore dell’investimento di Tyrrhenian Wind Energy, mentre a Taranto si vive in un contesto di apparente immobilismo. La differenza tra le due aree è evidente e fa discutere.

Tarantini Time Quotidiano “Mentre a Civitavecchia il territorio fa quadrato attorno all’investimento della Tyrrhenian Wind Energy, a Taranto si vive in preda ad un destino ineluttabile e avverso. Nessuna informazione. Nessuna idea di sviluppo e soprattutto nessuna condivisione con il territorio da parte del Governo”. È una presa di posizione netta quella di Giovanni D’Arcangelo, segretario generale della CGIL di Taranto, che mette a confronto la situazione del capoluogo ionico con quella del comune laziale, dove si starebbe accelerando sul progetto di parco eolico offshore da 270 MW. “Potremmo far scrivere il cartello, all’ingresso di ogni strada della città – continua – “Benvenuti a Taranto – città degli annunci che non diventano mai azioni concrete””. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Eolico offshore e sviluppo, la CGIL attacca: “Taranto ferma mentre altrove si accelera”

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