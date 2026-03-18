Enti locali torna Sport missione Comune | 250 milioni per riqualificare gli impianti pubblici

Enti locali annunciano il ritorno di “Sport missione Comune”, un’iniziativa destinata a investire 250 milioni di euro per la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli impianti sportivi pubblici. La misura prevede la possibilità di ottenere mutui a tasso fisso con interessi completamente azzerati, favorendo così interventi di miglioramento e modernizzazione degli impianti esistenti.

Favorire la realizzazione, la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli impianti sportivi pubblici attraverso mutui a tasso fisso con integrale abbattimento degli interessi. È questo l’obiettivo di Sport Missione Comune 2026, l’iniziativa con cui l’ Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. (ICSC) mette a disposizione degli Enti Territoriali un Plafond da 250 milioni di euro per sostenere i programmi di sviluppo e rigenerazione dell’impiantistica sportiva sul territorio nazionale. L’iniziativa, attiva fino al 30 settembre, è rivolta a Comuni, Unioni di Comuni, forme associative, Città Metropolitane, Province e Regioni, che potranno accedere a finanziamenti agevolati, con integrale abbattimento del tasso d’interesse per i mutui fino a 10 anni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Temi più discussi: ICSC, al via Sport Missione Comune 2026 con 250 milioni di nuova finanza per gli Enti Locali; Nasce la Consulta Provinciale dello Sport; 250 milioni per finanziare gli impianti sportivi pubblici; Duecentomila euro per orientamento sportivo under 14, via libera in Commissione alla Proposta di legge.

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Per presentare le istanze gli enti locali avranno 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del decreto. All'interno tutte le info - facebook.com facebook