Un ente che gestisce milioni di euro destinati ai magistrati e che ospita gratuitamente l’Associazione nazionale magistrati e una fondazione valutata 15 milioni di euro, risulta essere ancora attivo al quinto piano della Cassazione, nonostante fosse ufficialmente sciolto nel 2010. La presenza di queste strutture in un edificio di rappresentanza solleva interrogativi sulla loro effettiva operatività e sul rispetto delle procedure di scioglimento.

L’esito della mia ricerca è ormai di dominio pubblico: l’Anm non paga nulla, non vi sono provvedimenti amministrativi che abbiano autorizzato il Comitato per il No a utilizzare il sesto piano della Suprema Corte. La direzione di Roma Capitale dell’Agenzia del demanio ha ritenuto di affermare la propria non competenza nella vicenda, citando un altro Regio decreto, questa volta del 1923. Il Demanio sostiene che, stante l’uso del Palazzaccio a ufficio giudiziario, dovrebbe essere il ministero della Giustizia a far pagare l’Anm. Peccato che il Demanio dimentichi che proprio le norme che cita stabiliscano che, in assenza di un utilizzo come uffici giudiziari, la gestione passi «all’amministrazione delle finanze». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ente gestisce milioni per i magistrati. Ma non era sciolto?

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