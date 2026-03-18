Il 17 marzo 2026 rappresenta una data chiave nel settore delle telecomunicazioni, quando l’entanglement, inizialmente sperimentato in laboratorio, viene applicato su larga scala nelle reti cittadine. Questa evoluzione permette di utilizzare questa tecnologia come risorsa distribuita, aprendo nuove possibilità per le comunicazioni. La transizione segna il passaggio da un ambito teorico a uno pratico, coinvolgendo infrastrutture e sistemi di comunicazione urbani.

Il 17 marzo 2026 segna una tappa fondamentale nella storia delle telecomunicazioni globali, dove l’entanglement smette di essere un esperimento di laboratorio per diventare una risorsa distribuita su larga scala. Samantha Davis, ricercatrice del Caltech, ha illustrato al CERN come questa tecnologia stia aprendo scenari concreti che spaziano dalla crittografia avanzata al calcolo distribuito. La trasformazione in corso promette comunicazioni più sicure e nuove capacità di sensing e computazione, con implementazioni già attive nelle reti urbane e nei sistemi di distribuzione quantistica delle chiavi per proteggere dati sensibili. Tuttavia, il percorso verso l’internet quantistico non è privo di ostacoli significativi da superare prima di raggiungere la piena maturità operativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Entanglement: dal laboratorio alle città, la rete

Articoli correlati

Dal panettone ai lievitati, apre in città un nuovo 'laboratorio' di prodotti artigianaliA Ferrara c’è un nuovo spazio dedicato ai grandi lievitati artigianali, al pane a lievito madre e alla ricerca sul gluten free.

Leggi anche: Peugeot 107 e 1007, la città era un laboratorio

How the World’s First Quantum Network is Hunting Dark Matter