Enrico Rossini direttore Flotte e Veicoli d’Occasione di Byd Europe

Byd Europe ha scelto Enrico Rossini come nuovo responsabile delle flotte e dei veicoli d’occasione. Rossini assume un ruolo chiave per la gestione delle vendite e dei servizi relativi alla mobilità elettrica. La nomina è stata annunciata recentemente e coinvolge la supervisione delle operazioni legate ai veicoli usati e alle flotte aziendali.

Al Mimit in mostra il miracolo industriale italiano. Ma quei manager non ci sono più Energia, maxi piano da 507 mln: 200 impianti solari in tutta Italia. Bei guida l’operazione Byd Europe nomina Enrico Rossini nuovo responsabile Flotte e Veicoli d’Occasione, un ruolo strategico per lo sviluppo delle vendite e dei servizi legati alla mobilità elettrica. Prima di entrare in Byd Europe, Enrico Rossini ha maturato una significativa esperienza nel Gruppo Renault, dove dal 2022 ha ricoperto il ruolo di direttore generale di Mobilize Lease & Co. Il percorso professionale di Enrico Rossini include anche una lunga esperienza nel mondo Fiat e FCA, dove ha ricoperto ruoli di primo piano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Chi è Enrico Amesso, nuovo direttore generale di Fabbri 1905Bolognese, classe 1976, con oltre 20 anni tra vendite e marketing in aziende simbolo del Made in Italy: guiderà la crescita della storica realtà... Enrico Amesso, chi è il nuovo direttore generale di Fabbri 1905Bologna, 23 febbraio 2026 – Enrico Amesso, bolognese, 50 anni, è il nuovo direttore generale di Fabbri 1905.