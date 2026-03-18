Enoturismo | +16,8% visitatori e +21,4% vendite dirette

Il settore dell’enoturismo registra un incremento del 16,8% nei visitatori e del 21,4% nelle vendite dirette. La prossima edizione di Vinitaly Tourism 2026 si terrà dal 12 al 15 aprile al 58° Salone internazionale del vino e dei distillati di Verona, confermando l’importanza della manifestazione nel panorama vinicolo.

Vinitaly Tourism 2026 si prepara a consolidare la sua presenza al 58o Salone internazionale del vino e dei distillati di Verona, fissando l’appuntamento dal 12 al 15 aprile. La manifestazione non sarà più un evento accessorio, ma diventerà un vero asset competitivo per il sistema enoturistico italiano. L’organizzazione ha scelto di collocare questa iniziativa in un’area centrale della fiera, garantendo visibilità immediata e accesso diretto ai visitatori. Il Palaexpo accoglierà parallelamente una serie di convegni dedicati agli approfondimenti settoriali, ampliando l’offerta formativa oltre i padiglioni espositivi principali. Un motore economico strutturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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