Un uomo di 41 anni è stato trovato senza vita nelle campagne di Piazza Armerina, vicino a un mezzo agricolo. La scoperta è avvenuta questa mattina e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla vicenda.

Una fine improvvisa ha colpito le campagne di Piazza Armerina, dove il corpo senza vita di un uomo di 41 anni è stato rinvenuto nelle immediate vicinanze di un mezzo agricolo. Le circostanze del decesso rimangono al momento poco chiare e le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente gli accertamenti per comprendere cosa sia successo in quel luogo isolato. La notizia si è diffusa rapidamente fino a raggiungere Enna, città dove la vittima era conosciuta dalla comunità locale. L’impatto sul tessuto sociale della zona. La scoperta del corpo ha scosso la popolazione di Enna, dimostrando come le notizie tragiche viaggino velocemente attraverso i legami comunitari esistenti tra i centri abitati e le aree rurali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Enna: morto 41enne in campagna, indagini sul mezzo agricolo

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