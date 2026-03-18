Enel si posiziona al primo posto tra i brand italiani più preziosi a livello mondiale, secondo la classifica “Most Valuable Italian Brands 2026”. La società ha raggiunto questa posizione per la prima volta, superando altri marchi nazionali e consolidando la propria presenza nel panorama internazionale. La classifica riflette il valore attribuito al brand nel contesto globale.

Enel ha conquistato, per la prima volta, la vetta della prestigiosa classifica “Most Valuable Italian Brands 2026”. Il report, presentato oggi a Milano in occasione dell’ottava edizione dell’evento Kantar BrandZ Italia presso la Fondazione Catella, ha proiettato l’azienda elettrica al top tra i marchi italiani nel mondo, con una crescita del 17% in un anno, raggiungendo i 18 miliardi di dollari di valore. Enel ha ricevuto il riconoscimento per la sua capacità di diventare sempre più un partner affidabile per i consumatori che desiderano soluzioni di energia sostenibile per il loro futuro. Il risultato emerge dal più autorevole studio che analizza le performance e la percezione dei principali marchi italiani nel mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Enel è il primo brand italiano per valore nel mondo

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