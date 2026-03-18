Endotask l’intervento di plastica mitralica trasmesso in diretta

Durante il congresso nazionale dedicato alla gestione cardiovascolare avanzata, tenutosi a Bergamo il 6 e 7 marzo, è stato mostrato in diretta un intervento di plastica mitralica eseguito con la chirurgia robotica. L’operazione è stata trasmessa ai partecipanti, offrendo un esempio pratico delle tecniche più innovative nel campo della chirurgia cardiaca.

CHIRURGIA ROBOTICA. Al congresso nazionale dedicato alla gestione cardiovascolare avanzata tenutosi a Bergamo gli scorsi 6 e 7 marzo. La plastica mitralica robotica è infatti una delle procedure più avanzate nel trattamento delle patologie valvolari: grazie all’utilizzo di sistemi robotici consente al chirurgo di operare con elevata precisione attraverso accessi minimi, con benefici significativi per il paziente in termini di minore invasività, riduzione del trauma chirurgico e tempi di recupero più rapidi. Endotask è un evento formativo di riferimento nazionale, che riunisce specialisti impegnati nella diagnosi e nel trattamento delle patologie cardiovascolari complesse. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Endotask, l’intervento di plastica mitralica trasmesso in diretta Articoli correlati Plastica della valvola mitrale con chirurgia robotica: l’innovativo intervento alle Gavazzeni trasmesso in diretta dalla sala operatoriaUn intervento di plastica della valvola mitrale eseguito con chirurgia robotica in Humanitas Gavazzeni è stato tra i momenti centrali di Endotask... Leggi anche: Valvulopatia mitralica e stenosi aortica: intervento record all'ospedale di Caserta