emilia romagna assistenza ai migranti un costo troppo elevato

In Emilia Romagna, la regione ha avviato servizi dedicati ai migranti, tra cui ambulatori e cliniche mobili, con l’obiettivo di garantire assistenza sanitaria. Tuttavia, le spese relative a queste iniziative sono considerate troppo elevate. La regione insiste sulla necessità di mantenere i servizi, anche se il costo complessivo viene spesso messo in discussione.

Così il consigliere regionale della Lega Tommaso Fiazza. “Dai dati ufficiali forniti dalla stessa Regione emerge un quadro chiaro: solo per le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate a soggetti con tesserino STP (cioè stranieri temporaneamente presenti) nel 2023 sono stati spesi oltre 1,36 milioni di euro, nel 2024 oltre 1,12 milioni e nel 2025, ancora incompleto, già più di un milione. A questo si aggiungono i costi per i farmaci, che superano 1,8 milioni nel 2023, 1,4 milioni nel 2024 e oltre 1,3 milioni nel 2025”. Secondo Fiazza, “Fabi omette anche il peso dei ricoveri ospedalieri a carico del Servizio Sanitario Regionale per stranieri indigenti, costati oltre 1,8 milioni di euro nel 2023 e quasi 1,5 milioni nel 2024. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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