Elisa Pizzini ha parlato della sua collaborazione con Chiara Pellacani, con cui si allena nel sincro da remoto, a milioni di chilometri di distanza. La tuffatrice italiana ha espresso ammirazione per la serenità della compagna di squadra. La giovane atleta, considerata un talento, ha contribuito a far sognare il pubblico italiano con le sue imprese nel mondo delle immersioni.

Un talento purissimo che ha fatto sognare e farà sognare ancora l’Italia. La tuffatrice Elisa Pizzini è stata una delle ultime ospiti di Focus, rubrica di approfondimento in onda sul canale YouTube di OA Sport a cura di Alice Liverani, per raccontare le sue sensazioni dopo un 2025 pregno di splendidi risultati e per tracciare la strada verso il futuro con direzione Los Angeles 2028. “Fare bene” e “migliorare” sono le parole d’ordine, valevoli sia negli impegni individuali sia in quelli in sincro con la compagna Chiara Pellacani. In prima battuta, la laziale ha sottolineato l’importanza dei Gruppi Sportivi (l’atleta è in forza alle Fiamme... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Elisa Pizzini: “Con Chiara Pellacani alleniamo il sincro…a milioni di km di distanza! Invidio la sua serenità”

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