Elevation | quando il survival thriller diventa un riempitivo senza anima

Dopo Worldbreaker, il catalogo di Prime Video si è arricchito nelle settimane scorse di un altro titolo che sembra uscito direttamente dalla catena di montaggio dei prodotti “usa e getta” per lo streaming: Elevation. L’idea di base è di quelle che sulla carta funzionano: il mondo è dominato da creature mostruose che, per qualche misteriosa ragione, non possono superare la linea degli 8.000 piedi. La salvezza dell’umanità si è dunque rifugiata sulle cime delle montagne, ma la necessità di scendere a valle per recuperare medicinali costringerà i protagonisti a una spedizione suicida. Nonostante lo spunto iniziale possa apparire interessante, ciò che ne viene fuori è un racconto proposto in maniera quasi scolastica, privo di veri punti di svolta. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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