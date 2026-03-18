Elenchi regionali per il ruolo docenti in arrivo il decreto | info e requisiti d’accesso QUESTION TIME con Cannas LIVE Mercoledì 18 marzo alle 16 | 00

Il decreto attuativo per gli elenchi regionali destinati ai docenti sta per essere pubblicato, dopo aver ottenuto l’approvazione dal CSPI. L’annuncio è stato dato durante il question time con Cannas e la diretta è prevista per mercoledì 18 marzo alle 16:00. Le novità riguardano i requisiti e le modalità di accesso alle liste regionali per il ruolo.

Il decreto attuativo per gli elenchi regionali per il ruolo è in via di pubblicazione dopo il via libera da parte del CSPI. Verosimilmente dopo Pasqua sarà possibile presentare domanda di inserimento. Quali sono le info utili? Quali i requisiti? Chi potrà iscriversi? L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Inizia il 2026: GPS, GaE, percorsi abilitanti, elenchi regionali e non solo. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 5 gennaio alle 14:30Inizia il 2026 e la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata speciale di Question Time, il format di consulenza in onda sui nostri canali... Una selezione di notizie su Elenchi regionali Temi più discussi: Due pareri del CSPI: sugli elenchi regionali per le immissioni in ruolo e sui criteri di nomina dei componenti dell’esame di maturità; Elenchi regionali docenti 2026/27: chi può iscriversi e quali sono i requisiti [Parere CSPI]; Elenchi regionali per il ruolo docenti, in arrivo il decreto: info e requisiti d'accesso. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Mercoledì 18 marzo alle 16:00; Elenchi regionali docenti, nuova procedura: decreto in arrivo? Il Cspi esprime parere. Elenchi regionali per il ruolo docenti, in arrivo il decreto: info e requisiti d’accesso. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Mercoledì 18 marzo alle 16:00Il decreto attuativo per gli elenchi regionali per il ruolo è in via di pubblicazione dopo il via libera da parte del CSPI. Verosimilmente dopo Pasqua sarà possibile presentare domanda di inserimento. orizzontescuola.it Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026, domanda per l’iscrizione attesa ad aprileElenchi regionali per il ruolo: si tratta di un tassello nuovo e molto atteso delle immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2026/27. orizzontescuola.it sugli elenchi regionali per il ruolo docenti, un provvedimento molto atteso da migliaia di aspiranti insegnanti. Il nuovo sistema dovrebbe definire in modo più preciso modalità di inserimento, requisiti d’accesso e criteri di utilizzo d - facebook.com facebook Elenchi regionali idonei Concorsi per Docenti: ecco la Bozza del Decreto e cosa prevede Info e requisiti nel primo commento x.com