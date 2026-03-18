Intesa Sanpaolo supporta il progetto “EduchiAMO contro la Violenza” promosso dall’Associazione L’Orsa Minore attraverso il Programma Formula, che finanzia iniziative focalizzate sulla sostenibilità ambientale, l’inclusione sociale e l’accesso al lavoro per le persone in difficoltà. L’obiettivo è offrire strumenti educativi contro la violenza, coinvolgendo direttamente le comunità e le persone in situazioni di disagio.

Intesa Sanpaolo sostiene il progetto “ EduchiAMO contro la Violenza ” dell’Associazione L’Orsa Minore grazie al Programma Formula, dedicato al sostegno di progetti distintivi sulla sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. L’iniziativa selezionata dalla banca nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, in collaborazione con CESVI, vuole sostenere la formazione di docenti e la sensibilizzazione dei giovani delle scuole di Lodi per riconoscere e fermare la violenza contro donne e minori. Tutti possono partecipare fino al 30 aprile alla raccolta fondi con una donazione sul sito web For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, con l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte: https:www. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - EduchiAMO contro la violenza. L’idea dell’Orsa Minore

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