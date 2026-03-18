Edilizia in Abruzzo vola oltre la media nazionale | numeri sorprendenti

Nel 2025 il settore edile in Abruzzo ha registrato una crescita superiore alla media nazionale, con un aumento dell’occupazione e dei cantieri attivi. I dati ufficiali mostrano un incremento consistente delle attività di costruzione, che ha portato a un’impennata delle assunzioni e delle commesse nel territorio. Le statistiche indicano un andamento positivo per il comparto, con numeri che sorprendono rispetto alle tendenze del resto del paese.

L'Aquila - Nel 2025 il comparto costruzioni registra crescita significativa tra occupazione, imprese e investimenti pubblici, ma restano incognite legate a crisi internazionali e mercato privato Nel 2025 il settore delle costruzioni in Abruzzo evidenzia un andamento particolarmente dinamico, con risultati superiori rispetto al quadro nazionale. I dati diffusi dall’Osservatorio Ance segnalano una crescita consistente degli occupati, aumentati del 5,3% su base annua, un valore quasi doppio rispetto al +3,43% registrato in Italia. Il trend positivo coinvolge anche altri indicatori chiave: le ore lavorate crescono del 3,36%, mentre la massa salariale registra un incremento del 7,31%, a testimonianza di un comparto in espansione e con maggiore capacità produttiva. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Edilizia in Abruzzo vola oltre la media nazionale: numeri sorprendenti Articoli correlati Influenza: quasi 7 milioni di italiani a letto. Sicilia in forte crescita, Abruzzo sopra la media nazionaleNei giorni delle feste la curva dell’influenza ha continuato a salire: il conteggio dei casi in Italia è arrivato a 6,7 milioni di persone, con quasi... Cresce il numero di imprese agricole guidate da donne: l'Abruzzo supera la media nazionale, ma restano barriere strutturaliCresce il numero di donne alla guida di imprese agricole e con ruoli di responsabilità. Tutto quello che riguarda Edilizia in Abruzzo vola oltre la media... Edilizia Abruzzo 2025: crescita di imprese e lavoratori, previsioni 2026 di Ance Abruzzo– L’Abruzzo, nel settore edile, viaggia a una velocità superiore rispetto al resto d’Italia. I numeri elaborati dall’Osservatorio Ance restituiscono, nel 2025, un quadro più che positivo, con un aumen ... laquilablog.it L'Abruzzo corre nell'edilizia, +5,3% di occupati nel 2025(ANSA) - L'AQUILA, 18 MAR - Crescono imprese e occupati nel settore delle costruzioni in Abruzzo, che nel 2025 registra performance migliori rispetto alla media nazionale. È quanto emerge dai dati del ... msn.com