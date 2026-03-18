Sean Penn non ha partecipato agli Oscar di quest’anno perché in Ucraina gli è stata consegnata una statuetta realizzata con il metallo di un treno colpito dalla guerra. L’attore, che ha vinto come miglior non protagonista per il film Una battaglia dopo l’altra, non era presente alla cerimonia. La premiazione si è svolta senza di lui, che ha ricevuto il riconoscimento altrove.

E durante la visita, l’attore ha ricevuto un dono altamente simbolico: una statuetta a forma di Oscar realizzata con il metallo recuperato da un vagone ferroviario ucraino distrutto dalla guerra. A consegnargliela è stato il ceo delle Ferrovie ucraine, Oleksandr Pertsovskyi, che in un video pubblicato sui social gli dice sorridendo: «Ti stai perdendo gli Oscar. Così ne abbiamo fatto uno per te. È realizzato con un vagone ferroviario danneggiato dai russi». La sua assenza non era passata inosservata a Hollywood. Sul palco, l’attore Kieran Culkin aveva ironizzato dicendo: «Sean Penn non poteva essere qui stasera. O forse non voleva». In realtà, chi segue da tempo il suo impegno politico e umanitario non si è stupito più di tanto: Penn negli ultimi anni è stato tra le voci più attive di Hollywood a sostegno del Paese invaso dalla Russia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ecco perché Sean Penn non era agli Oscar: in Ucraina gli hanno regalato una statuetta fatta con il metallo di un treno colpito dalla guerra

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