Ecco perché non ci sarà nessuno sbarco dei Marines in Iran

La nave da assalto anfibio della Marina statunitense “Tripoli” ha lasciato il Pacifico occidentale e si sta dirigendo verso il Medio Oriente. La “Tripoli”, di tipo LHA, ha completato le operazioni di pattugliamento nella zona prima di intraprendere il nuovo viaggio. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle motivazioni o agli obiettivi della missione.

La nave da assalto anfibio della U.S. Navy “ Tripoli ”, tipo LHA ( Landing Helicopter Assault ), ha lasciato la sua zona di pattugliamento nel Pacifico occidentale per dirigersi verso il Medio Oriente. Lo scorso 9 marzo, l’unità si trovava nel Mar delle Filippine con altre due navi per le operazioni anfibie: il “San Diego” (LPD-22) e il “New Orleans”, due unità tipo LPD ( Landing Platform Dock ). Le tre navi, insieme alla loro scorta, costituiscono l’ ARG ( Amphibious Ready Group ) che trasporta il 31esimo MEU ( Marine Expeditionary Unit ), un reparto di Marines forte di 2.200 soldati. Il “Tripoli” imbarca anche i caccia F-35B (versione a decollo corto e atterraggio verticale) del Corpo dei Marines e in precedenza ha testato il cosiddetto concetto di Lightning Carrier della marina USA, imbarcando almeno 19 F-35B nell’aprile del 2022. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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