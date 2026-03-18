Ecco gli open day Date e luoghi

Gli open day dedicati al servizio civile universale si svolgono in diverse città italiane e rappresentano la terza edizione dell’evento. Durante gli incontri, vengono presentate le opportunità offerte dal servizio civile e vengono fornite informazioni sui programmi e le modalità di partecipazione. Le date e i luoghi degli open day sono stati comunicati attraverso i canali ufficiali e sono accessibili a chiunque voglia partecipare.

Servizio civile universale: tornano gli open day. La manifestazione, giunta alla terza edizione, si svolgerà dal 23 marzo al 4 aprile e vedrà il coinvolgimento di numerosi enti di servizio civile che apriranno le proprie sedi per presentare ai giovani interessati i progetti attivi e le opportunità offerte dal nuovo bando nazionale per la selezione di 65.964 operatori volontari di Servizio Civile Universale, attualmente aperto e con scadenza fissata alle ore 14.00 dell’8 aprile 2026. Durante le giornate degli Open Days, gli enti aderenti garantiranno l’apertura delle sedi e la presenza di referenti, operatori locali di progetto e operatori volontari già in servizio, offrendo momenti di informazione, confronto e orientamento rivolti ai ragazzi e alle ragazze interessati a intraprendere l’esperienza del servizio civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ecco gli open day. Date e luoghi Articoli correlati Iscrizioni centri estivi Milano 2026: date, turni e scadenze per le case vacanza del Comune. Il 15 marzo Open Day al Parco TrotterIl Comune di Milano apre le iscrizioni ai centri estivi e soggiorni dal 18 marzo. Cucina e bar. Open day per gli studentiIAL Lombardia organizza domani un open day, dalle 9 alle 12, e sabato 17 gennaio un open lab, sempre dalle 9 alle 12. How to Spend 3 Days in the FAROE ISLANDS in Winter | The Perfect Scenic Itinerary Tutto quello che riguarda Ecco gli open day Date e luoghi Discussioni sull' argomento Nidi d'infanzia, ecco il calendario degli open day; Ecco gli open day. Date e luoghi; Tutti gli open day delle scuole di moda da conoscere se volete lavorare nel settore; Carta d'identità a Roma: open day sabato 14 e domenica 15 marzo. Open Day negli Asili Nido Comunali: Le Date da Non Perdere per le Iscrizioni 2026/2027Scopri come gli Open Day nei nidi comunali possono aiutarti a fare la scelta giusta per tuo figlio. Informazioni, consigli e dettagli per le iscrizioni 2026/2027. milano.cityrumors.it Mi date idee per renderlo più moderno sicuramente la cappa la farò dritta come ho disegnato (con le line blu per farvi capire) di sicuro nella nicchia voglio conservare i 2 pensili e il legno lo vorrei mantenere ma sotto vorrei rivestirlo o cambiare mi fate idee gra - facebook.com facebook