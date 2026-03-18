Ecco come sarà il nuovo Maradona Il Comune di Napoli stanzia 200 milioni
Il Comune di Napoli ha approvato un progetto di restyling per il nuovo Maradona, con un investimento di 200 milioni di euro. I lavori riguarderanno la riqualificazione dello stadio, che sarà pronto in vista degli Europei 2032. La ristrutturazione mira a migliorare le strutture e le strutture sportive, senza ancora specificare i dettagli delle modifiche in programma.
Va avanti il progetto di restyling della casa del Napoli in vista degli Europei 2032: i lavori costeranno 200 milioni. Il Comune di Napoli ha diffuso la presentazione del progetto che si colloca in una vera e propria trasformazione urbana. Restyling stadio Maradona: tutti i dettagli dei lavori. Dietro la trasformazione del Maradona c’è un investimento imponente: la spesa complessiva supera i 200 milioni. Una cifra che conferma la portata strategica dell’intervento – la cui matrice economica deriva dal protocollo di intesa tra Comune di Napoli e Regione Campania – non più limitato a lavori puntuali ma pensato come una vera rigenerazione dell’impianto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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