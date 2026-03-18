Il Comune di Napoli ha approvato un progetto di restyling per il nuovo Maradona, con un investimento di 200 milioni di euro. I lavori riguarderanno la riqualificazione dello stadio, che sarà pronto in vista degli Europei 2032. La ristrutturazione mira a migliorare le strutture e le strutture sportive, senza ancora specificare i dettagli delle modifiche in programma.

Va avanti il progetto di restyling della casa del Napoli in vista degli Europei 2032: i lavori costeranno 200 milioni. Il Comune di Napoli ha diffuso la presentazione del progetto che si colloca in una vera e propria trasformazione urbana. Restyling stadio Maradona: tutti i dettagli dei lavori. Dietro la trasformazione del Maradona c’è un investimento imponente: la spesa complessiva supera i 200 milioni. Una cifra che conferma la portata strategica dell’intervento – la cui matrice economica deriva dal protocollo di intesa tra Comune di Napoli e Regione Campania – non più limitato a lavori puntuali ma pensato come una vera rigenerazione dell’impianto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ecco come sarà il nuovo Maradona. Il Comune di Napoli stanzia 200 milioni

Articoli correlati

Largo Maradona a Napoli, patto Comune-privati: «L?area sarà pubblica»C’è la delibera su Largo Maradona: pavimenti in pietra lavica, fioriere, panchine, pergolati e chioschi.

Stadio Maradona, il nuovo progetto senza la pista d’atletica: ecco quando sarà presentatoAvrà “piena visibilità” arrivando il più vicino possibile al campo, a 7,5 metri dal lato delle Curve e a 6 metri dal lato dei Distinti Sarà...

Aggiornamenti e notizie su Ecco come sarà il nuovo Maradona Il...

Temi più discussi: Stadio Maradona, Cosenza: Euro ’32? I lavori si faranno ugualmente. Vendere lo stadio? Sì, ma al prezzo giusto; Usavano una punta di trapano per spaccare i finestrini: arrestata la banda del Vaticano; Ecco come i Giardini Margherita stanno cambiando volto dopo 25 anni dall’ultimo intervento; Napoli, Linea 1: ecco la Stazione Tribunale al Centro Direzionale. Cosenza: rilancia area periferica.

Stadio Maradona, ecco come diventerà: impianto moderno, sostenibile e da oltre 200 milioniIl Comune di Napoli ha ufficialmente diffuso il documento di presentazione del progetto di restyling e ammodernamento dello Stadio Diego Armando ... msn.com

L’assessore Cosenza sul Maradona: Il Napoli versa 850mila euro l’anno, solo a giugno abbiamo guadagnato 3 milioniL'assessore Cosenza sul Maradona: ha parlato della questione stadio e ha detto che il Comune guadagna di più senza il Napoli ... ilnapolista.it

Il Comune di Napoli ha ufficialmente diffuso il documento di presentazione del progetto di restyling e ammodernamento - facebook.com facebook

Il Comune di Napoli, in collaborazione con l’ASL Napoli 1 Centro, avvia un nuovo percorso educativo dedicato al benessere animale, presso il centro comunale La Collina di Argo. Leggi più info ow.ly/pQLp50Y x.com