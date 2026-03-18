E-Work sta vivendo una stagione da ricordare, con giovani talenti emergenti che si stanno facendo notare a livello nazionale. L’allenatore della squadra ha dimostrato capacità notevoli e potrebbe ambire a un ruolo in massima divisione. La formazione ha centrato i playoff con quattro giornate di anticipo, confermando la sua competitività e determinazione.

Giovani in rampa di lancio che si stanno mettendo in luce a livello nazionale, un allenatore che meriterebbe una panchina in A1 e i playoff ottenuti con quattro giornate d’anticipo. È più che positiva la stagione dell’ E-Work in serie positiva da sette partite e lanciata verso un finale di stagione che la vedrà in campo quattro volte in quattordici giorni per cercare di conquistare il quinto posto. L’entusiasmo non spegne però il sano realismo del presidente Mario Fermi. "Di sicuro l’anno prossimo non disputeremo l’A1 – sottolinea -. Giocheremo per vincere fino all’ultima partita perché è sempre stata la nostra filosofia, ma nel caso di una promozione, difficilmente raggiungibile vista la forza di alcune avversarie, non parteciperemo al massimo campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - E-Work, stagione da incorniciare: "Vogliamo vincere, ma niente A1"

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