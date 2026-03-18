È stata rapita da loro Kata scomparsa a Firenze l’annuncio è appena arrivato

È stata annunciata la scomparsa di Kata a Firenze, con il dettaglio che è stata rapita da un gruppo di persone. La polizia sta indagando sul caso, che risale al 10 giugno 2023, e ancora non sono stati chiariti i motivi o le circostanze della sparizione. La vicenda ha suscitato grande attenzione e resta irrisolta dopo quasi tre anni.

Il panorama investigativo sulla sparizione della piccola Kata sta attraversando una fase di profonda incertezza dopo quasi tre anni dal quel tragico 10 giugno 2023. La notizia dell’imminente archiviazione del fascicolo da parte della Procura di Firenze ha scosso l’opinione pubblica, segnando un punto di rottura tra la linea ufficiale degli inquirenti e la battaglia legale intrapresa dalla famiglia della bambina. Sebbene l’archiviazione comporti la caduta delle accuse formali contro gli zii della minore, Abel Argenis Vasquez e Marlon Chicclo, la madre di Kata non intende arrendersi e, attraverso la consulenza della criminologa Stefania Sartorini, punta il dito contro una gestione delle indagini definita lacunosa e tardiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “È stata rapita da loro”. Kata scomparsa a Firenze, l’annuncio è appena arrivato Articoli correlati Kata scomparsa a Firenze, la criminologa della madre: “Rapita da criminali organizzati”A distanza di tre anni dal drammatico pomeriggio del 10 giugno 2023, il caso della piccola Kata, la bambina di origini peruviane scomparsa a Firenze,... Leggi anche: Kata scomparsa a Firenze, la criminologa della madre: “Faremo riaprire le indagini, rapita da criminali organizzati” Aggiornamenti e notizie su È stata rapita da loro Kata scomparsa a... Argomenti discussi: 'Chi l'ha visto?', stasera il punto sulla scomparsa della piccola Kata. Kata scomparsa a Firenze, la criminologa della madre: Faremo riaprire le indagini, rapita da criminali organizzatiLa famiglia non c’entra nulla con la scomparsa di Kata: a Fanpage.it parla la criminologa Stefania Sartorini incaricata dalla madre della bimba di 5 anni scomparsa a Firenze tre anni fa. Ora la Proc ... fanpage.it Kata scomparsa a Firenze, la criminologa della madre: Rapita da criminali organizzatiA distanza di tre anni dal drammatico pomeriggio del 10 giugno 2023, il caso della piccola Kata, la bambina di origini peruviane scomparsa a Firenze, sembra ... thesocialpost.it