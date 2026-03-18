È stata resa disponibile la Certificazione Unica 2026, documento che i sostituti d’imposta devono inviare all’Agenzia delle Entrate per attestare i redditi percepiti nel 2025. La consegna ai cittadini avviene in un periodo preciso, in modo che tutti possano prepararsi alla dichiarazione dei redditi del 2026. La procedura coinvolge diverse fasi e richiede attenzione ai dettagli per rispettare le scadenze stabilite.

Una delle tappe fondamentali nel percorso di avvicinamento alla dichiarazione dei redditi 2026 (modello 730 o Redditi Persone Fisiche) è il rilascio ai cittadini e l’invio all’Agenzia Entrate, da parte dei sostituti d’imposta, della Certificazione Unica (CU) che attesta i redditi percepiti nel 2025. L’importanza del documento è tale che, in assenza di quest’ultimo, sarebbe impossibile per l’Agenzia Entrate predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata e, per gli stessi cittadini, presentare un modello 730 corretto e veritiero, direttamente o per il tramite di intermediari (CAF o professioni abilitati). Analizziamo la questione in dettaglio. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

© Leggioggi.it - E’ pronta la Certificazione Unica 2026: chi la riceve, quando, dettagli e cosa fare

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